Firenze – Il recente trionfo ai Grammy Awards nella categoria “Best Metal Performance”? Solo l’ultimo riconoscimento per i Dream Theater, magnifici alfieri del progressive metal e tra i gruppi rock più influenti di tutti i tempi. Dopo quattro anni, la band americana torna a calcare le scene fiorentine, martedì 24 gennaio al Tuscany Hall, nell’ambito del “Top of the World Tour”.

Ingresso dalle ore 19. Ad aprire la serata (ore 20) sarà la band finlandese Arion. I Dream Theater saliranno sul palco alle 21. I biglietti – posti numerati da 57,50 a 86,25 euro – sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti prevendita www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.6504112 – www.lndf.it – www.vertigo.co.it.

In scaletta tante pietre miliari inanellate in oltre trent’anni di carriera e i brani dell’ultimo album “A View From the Top of the World”, registrato da John Petrucci e compagni al DTHQ, quartier generale e studio personale dei Dream Theater. Ad aprire il disco è proprio la magnifica “The Alien”, con cui il gruppo si è aggiudicato il Grammy Award. Perfetto punto d’incontro tra passato, presente e futuro, “A View From the Top of the World” è l’ennesima prova di forza di una band con una inesauribile potenza creativa.

In attività dal 1985 e con oltre 15 milioni di dischi venduti, Dream Theater si sono imposti grazie anche alla straordinaria tecnica dei suoi componenti, alcuni dei quali coinvolti in importanti progetti paralleli.