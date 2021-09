Pisa – Era a caccia di immagini insolite, il turista francese di 25 anni che lunedì scorso ha fatto volare il suo drone in piazza dei miracoli a Pisa. Qualcosa però non è andato per il verso giusto e la macchina ha urtato la Torre campanaria, vicino al settimo anello, cadendo al suolo. Nessun danno per il monumento. il maldestro turista è stato subito individuato dagli agenti i servizio di sorveglianza sulla piazza ed è stato identificato e denunciato a piede libero. In una nota della questura si spiega che la denuncia è avvenuta ai sensi dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione in relazione al Regolamento Aip Enav che vieta il sorvolo all’interno dell’area. Sequestrato il drone, recuperato dal personale dell’Opera Primaziale.