Siena –Si intitola Big Bang lo scatto del fotografo francese Armand Sarlangue scelto come vincitore assoluto del Drone Photo Awards 2022, il più importante concorso al mondo dedicato alla fotografia aerea, parte del Siena Awards, festival internazionale delle arti visive. La suggestiva immagine arriva dall’Islanda e mostra una fessura secondaria a poche centinaia di metri dal cratere principale del vulcano Fagradalsfjall, immortalata dall’alto durante l’ultima fase eruttiva di settembre 2021.

La foto vincitrice assoluta, selezionata dalla giuria fra migliaia di immagini inviate da 2624 partecipanti provenienti

da 116 Paesi, sarà esposta, assieme ad altre foto premiate, alla mostra “Above Us Only Sky” allestita durante il

Siena Awards nel Museo di Storia Naturale “Accademia dei Fisiocritici”.

Il Siena Awards Festival è in programma a Siena dal 1° ottobre al 20 novembre con otto mostre fotografiche, di

cui le tre collettive dei contest del Siena Awards (Siena International Photo Awards, Drone Photo Awards e Creative

Awards) e quattro personali dedicate a Danish Siddiqui, rimasto ucciso nel 2021 in Afghanistan durante uno dei

suoi reportage; Ami Vitale, fotografa del National Geographic; Dan Winters, icona della fotografia internazionale

e autore dei ritratti più popolari delle celebrità degli ultimi 15 anni, e Peter Mather, membro della International

League of Conservation Photographers.

Il programma sarà arricchito da una mostra diffusa nel centro storico di Sovicille, a pochi km da Siena, e da

conferenze e incontri con i fotografi ospiti.