Firenze – Il sindaco Dario Nardella e l’assessore a Cultura, Moda, Design e Relazioni internazionali Tommaso Sacchi, in missione istituzionale a Expo 2020 Dubai, hanno incontrato questa mattina Sua Altezza Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum e il direttore generale del Dubai Culture & Arts Authority Hala Yousif Badri per celebrare Dante. All’incontro erano presenti anche il commissario generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai Paolo Glisenti e il console generale d’Italia Giuseppe Finocchiaro.

Al centro del confronto una serie di proposte di collaborazione culturale tra Firenze e Dubai, come l’idea di prestito di opere storiche delle collezioni dei Musei civici fiorentini in occasione dell’anno dell’Expo, possibili collaborazioni tra il Maggio Musicale Fiorentino e le Istituzioni culturali emiratine e la volontà di organizzare un focus su artigianato e formazione professionale nel settore del design e della moda.

Il sindaco Nardella ha ribadito alle autorità incontrate la piena disponibilità all’organizzazione di una missione incentrata sui possibili sviluppi dei progetti.

“Sono molto soddisfatto dell’incontro – ha detto il sindaco – che ha concretamente gettato le basi di una collaborazione culturale tra Firenze e Dubai”. “Ho proposto a Sua Altezza Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum la possibilità di dare in prestito una delle opere più rappresentative della nostra collezione – ha continuato il sindaco -, ovvero il portale raffigurante Dante e Petrarca su disegno del Botticelli, opera che più di ogni altra racconta le radici della nostra cultura”.

“La presenza dell’orchestra del Maggio Musicale domani a Expo – ha detto l’assessore Sacchi – sarà un inizio di collaborazione straordinaria che vedrà Firenze protagonista di Expo”.