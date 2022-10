Firenze – La prevenzione è una tappa indispensabile per migliorare la vita di ciascuno ed evitare alcune patologie. Il Centro Commerciale I Gigli ospita una due giorni dedicata alla proprio alla prevenzione con visite mediche gratuite e consigli sanitari per mantenersi in buona salute. a partire da oggi, sabato 22, si conclude domani domenica 23 ottobre la possibilità di approfittare della consuenza medica gratuita di professionisti medici. Le aree mediche saranno sistemate al Primo Piano di Corte Lunga, dove è stata allestita una vera e propria struttura sanitaria.

Dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18 si potrà richiedere: consulenza dietistica, esame baropodometrico e valutazione appoggio plantare, check-up visivo, consulenza psicologica. Dalle 10 alle 13.30 dalle 14.30 alle 19 sarà possibile effettuare il test uditivo e la misurazione della pressione arteriosa e della glicemia.

Con l’associazione Algea si potranno aver informazioni su fibromialgia e dolore cronico. Dalle 15 alle 18.30 di oggi sabato 22 ottobre, si terrà un intervento del reumatologo Dr. Piero Bandini.

E’ possibile prenotare le consulenze al Desk Informazioni, dalle 10 alle 22 di sabato e dalle 10 alle 19 di domenica.

Le due giornate sono promosse da Empoli Club 41, saranno presenti inoltre Croce Rossa Italiana, Salmoiraghi e Viganò, Farmacia Il Palagio, Associazione Algea, Acustica Umbra, Maico.