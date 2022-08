Firenze – Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente stradale sulla via Aurelia a Carrara, nella zona di Nazzano. Il sinistro è accaduto la notte scorsa intorno alle 24.30. Secondo quanto appreso, il ragazzo era alla guida di una moto ed è finito contro un’auto. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Carrara, l’ambulanza della pubblica assistenza e i vigili del fuoco. Un altro scontro mortale è avvenuto stamani a Lunata a Capannori (Lucca), verso le 11. A perdere la vita, un uomo che, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto. Un uomo di 32 anni, insieme a sua figlia, che viaggiavano sull’altra auto, sono stati portati in codice giallo all’ospedale. La bimba è stata portata con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Meyer di Firenze. Il padre è stato invece portato, in codice giallo, all’ospedale di Lucca. Oltre al Pegaso sono intervenuti la Misericordia di Montecarlo, i vigili del fuoco e la polizia municipale.