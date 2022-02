Firenze – Un incidente in A1, all’altezza di Scandicci, è costato la vita a due persone, mentre una terza è deceduta a causa di un sinistro a Grosseto, sull’Aurelia. Pesantissimo il bilancio delle ultime 24 ore per le strade toscane.

In A1, lo scontro è avvenuto fra due mezzi pesanti, nella trada mattinata di oggi. Uno dei due automezzi trasportava carta compressa. Lo scontro ha provocato un incendio con fiamme visibili dalle case di Scandicci. Nel sinistro, la cui dinaminca non è stata acora appurta, sono rimasti coinvolti anche un camper e un’auto. Sul posto, i vigili del fuoco del comando di Firenze.

L’incidente mortale avvenuto nel grossetano si è consumato ieri sera verso le 21,40. Si tratta di un pedone, che è stato investito sulla strada statale Aurelia, all’altezza del bivio per Valmaggiore in direzione Roma. L’uomo investito, 37 anni, è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Grosseto, la Croce Rossa di Grosseto e la Polizia Stradale per i rilievi.