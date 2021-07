Firenze – Chi vorrà visitare i monumenti del Duomo di Firenze – Cattedrale, Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto e Battistero – e il Museo dell’Opera del Duomo, dovrà esibire il certificato verde. L’obbligo partirà, in sintonia con le disoisizioni governative, il 6 agosto. Il certificato verde non è invece necessario per accedere alla Messa, o per chi volesse pregare. A rendere note le nuove disposizioni è una nota dell’Opera del Duomo, che prende a riferimento la prossima entrata in vigore dell’obbligo del green pass introdotto dal decreto legge n.105 del 23 luglio 2021.