Lecce – E’ morto a Lecce, a 93 anni, Paolo Cazzato, uno dei maestri più conosciuti e apprezzati del mondo della scherma italiana. Nato ad Alessano, in provincia di Lecce, fino a pochi mesi fa continuava a mostrare la sua maestria e l’eleganza dell’arte della scherma nella palestra che teneva insieme al figlio Roberto nel capoluogo pugliese. A darne notizia è stato proprio il figlio, anche lui maestro di scherma, con un post sui social. Paolo Cazzato, ex sottufficiale dell’Areonautica militare, ha formato decine di generazioni di schermidori e ha svolto una brillantissima carriera, che lo aveva portato ad ottenere i più alti riconoscimenti. La sua storia si intreccia con Firenze, in particolare grazie alla figlia, Elena Cazzato, anch’essa maestra di scherma, che, sulle orme del padre, ha aperto una palestra nel capoluogo toscano. I funerali si svolgeranno domani, sabato 2 aprile, alla chiesa di San Biagio in Galatina. Della sua storia si era occupato Stamp Toscana, https://www.stamptoscana.it/da-padri-a-figli-e-nipoti-dal-maestro-paolo-cazzato-una-dinastia-per-la-scherma/