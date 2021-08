Firenze – E’ morto a 73 anni Gino Strada mentre si trovava in Normandia. Il co-fondatore di Emergency aveva 73 anni ed era malato di cuore. L’Ong — cui aveva dato vita con la moglie Teresa Sarti nel 1994 — ha costruito ospedali e posti di primo soccorso in 18 Paesi, curando 11 milioni di persone. Strada lascia la figlia Cecilia, avuta dal primo matrimonio con Sarti, che è scomparsa nel 2009. Di recente si era risposato, a Milano, con Simonetta Gola.

Classe 1948, Gino Strada era nato a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, in quella che un tempo era la città più “rossa d’Italia”. Laureato in Medicina e Chirurgia alla Statale di Milano, si specializza in Chirurgia d’Urgenza. Per completare la formazione da medico-chirurgo, negli anni Ottanta vive per 4 anni negli Stati Uniti, dove si occupa di chirurgia dei trapianti di cuore e cuore-polmone a Stanford e a Pittsburgh. Si sposta poi in Inghilterra e in Sud Africa, dove svolge periodi di formazione presso l’ospedale di Harefield e presso il Groote Schuur Hospital di Città del Capo, l’ospedale che vide il primo trapianto di cuore a opera di Christian Barnard.. Nel 1988 decide di applicare la sua esperienza in chirurgia di urgenza all’assistenza dei feriti di guerra. Fino al 1994, lavora con la Croce Rossa Internazionale di Ginevra in Pakistan, Etiopia, Tailandia, Afghanistan, Perù, Gibuti, Somalia, Bosnia. Ed è qui che decide di fondare un’organizzazione indipendente che porti aiuto e sostegno medico alle vittime di guerra, la conosciutissima Emergency.

La notizia della scomparsa ha fatto subito il giro del mondo e in questi momenti sono tantissime le reazioni e i commenti ai più alti livelli. Ma Gino Strada aveva anche un legame profondo con la Toscana che gli aveva tributato numerosi riconoscimenti come la cittadinanza onoraria di Empoli e il premio “Sant’Andrea d’oro”. Era stato ospite di tante iniziative fra cui tra cui il Meeting di San Rossore e quello dei Diritti umani. Così lo ricorda Eugenio Giani, presidente della Regione: “Un uomo che si è da sempre donato agli altri e che sicuramente mancherà a molti di noi. Grazie per ciò che ha fatto qui sulla terra, riposa in pace Gino Strada. Con il suo impegno ha tolto il velo a ogni guerra mostrandocela attraverso il volto e le sofferenze delle vittime civili. Ma attraverso Emergency ha realizzato ospedali che sono una straordinaria risorsa sanitaria nelle zone più difficili del pianeta, ospedali che danno risposte fondamentali a tante persone ferite, ma che rappresentano anche un fondamentale presidio di umanità. La Toscana il sostegno a diverse sue iniziative. E’ il caso dell’adozione, insieme a numerosi comuni toscani, di alcuni ospedali di Emergency in Afghanistan, in Iraq, in Cambogia, in Sierra Leone: grazie a questo accordo erano stati così stati reperiti finanziamenti per l’assistenza chirurgica e sanitaria alle vittime di guerra, per la fornitura di medicinali ed attrezzature, la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari”.

E il sindaco di Firenze Dario Nardella aggiunge: “L’Italia e il mondo perdono un grande uomo che ha trascorso la vita al fianco dei più fragili. Dotato di un coraggio, di una forza e di una determinazione immensi ha portato avanti tante e importanti iniziative umanitarie, garantendo con l’associazione da lui fondata il diritto alla vita e alla cura delle vittime di guerra e delle persone più bisognose. Firenze ringrazia Gino Strada per tutto quello che ha e si stringe al dolore della sua famiglia e di Emergency, a cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. Ricordo ancora i suoi racconti di tanti anni fa al Mandela Forum, in occasione del tradizionale raduno dei volontari di Emergency. Le sue doti umane e la sua dignità sono da prendere ad esempio nella difesa dei cittadini più deboli”.

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Gino_Strada#/media/File:Gino_Strada_2010.jpg

Autore: Matteo Masolini