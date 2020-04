Firenze – E‘ morto oggi, il giorno dopo il 25 Aprile, Giulietto Chiesa, a 79 anni. Nato ad Acqui Terme il 4 settembre 1940, si avvicinò molto presto alla politica diventndo, fra il 1975 e il 1979, u esponente del Pci, dapprima dirigente nazionale della Fgci, e poi consigliere provinciale del Pci di Genova. Nel 1979 cominciò la sua carriera giornalistica, che nel 1980 lo vide inviato a Mosca per l’Unità. In seguito, negli anni ’90, diventa corrispondente e poi editorialista della Stampa. Chiesa ha scritto anche svariati libri di successo, sull’Unione Sovietica, la guerra e la globalizzazione, come La guerra infinita. Negli anni ‘2000 torna alla politica e nel 2003 fu eletto al Parlamento Europeo. A darne notizia, Vauro, che sulla sua pagina Facebook scrive: ”Non riesco ancora a salutarlo”.

”Ricordo ancora i suoi occhi lucidi di lacrime a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. E’ morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei”.