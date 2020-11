Firenze – E’ morto ieri sera a Firenze, dove viveva ormai da anni, l’ex pugile Fernando Atzori. Nato ad Ales in Sardegna, era malato da tempo. “Se ne va un altro dei grandi protagonisti di una stagione straordinaria della boxe italiana”. E’ il commento del sindaco Dario Nardella e dell’assessore allo sport Cosimo Guccione, che hanno espresso il cordoglio per la morte dell’ex pugile. Fernando Atzori è deceduto a 78 anni. Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo del 1964 e campione europeo dei pesi mosca (dal 1967 al 1973), era ricoverato in ospedale dal 28 di ottobre.

“Atzori era una delle colonne dell’Accademia pugilistica fiorentina – hanno aggiunto sindaco e l’assessore – un grande sportivo che rimarrà nella memoria della città”.