Firenze – E’ online thedotcultura (www.thedotcultura.it) magazine nazionale, che intende proporre ai lettori-utenti approfondimenti e punti di vista sui grandi temi di attualità e sugli eventi che, in modo sempre più accelerato, modificano i punti di riferimento principali, incrinano le sicurezze e sconvolgono le convinzioni dei cittadini.

Il nuovo prodotto di analisi e interventi di alta qualità si aggiunge alle due testate di informazione regionale Stamptoscana (Firenze) e 7×24 (Reggio Emilia) e completa e arricchisce l’offerta di informazione delle società editrice thedotcompany, che si occupa di digital transformation e digital humanities, e di Energee3, azienda attiva nel settore dell’ICT.

La decisione dell’editore di realizzare uno strumento di riflessione e discussione nasce dall’esigenza di contribuire al dibattito pubblico di fronte alle sfide drammatiche degli ultimi anni caratterizzati da cambiamenti epocali e da eventi che hanno messo in evidenza la fragilità del genere umano e delle sue società organizzate.

Per affrontare problemi inediti occorre mettere a confronto e sperimentare un’inesauribile produzione di idee e di ipotesi di soluzioni. L’unica strada per non restare in balia di crisi, per lo più create dall’incontrollata avidità e dallo sfruttamento senza limiti delle risorse naturali, è quella di progettare il futuro oltre le formule sterili della lotta per il potere in qualunque forma essa si esprima.

E’ questa la condizione ineludibile per fermare una deriva fatale, nella quale sembra che il pianeta sia precipitato da quando ha messo in soffitta tutto ciò che ha favorito decenni di dialogo e di responsabilità di fronte ai rischi che corre l’umanità che ha rotto il suo rapporto virtuoso e cooperativo con l’ambiente naturale.

Attraverso analisi e interventi dei suoi giornalisti e di esperti e specialisti provenienti da tutte le discipline, Thedotcultura proporrà all’attenzione dei lettori approfondimenti e proposte, con la volontà di trovare terreni comuni e condivisi sui quali costruire le decisioni politiche.

Per questo scopo il nuovo giornale cercherà di confrontarsi anche con le lezioni e le idee di grandi maestri del passato del pensiero laico, inteso modernamente nel senso di una chiara distinzione fra i valori repubblicani e democratici e tutto ciò che al contrario è frutto di ideologia, di dogmatismo, di inclinazioni irrazionalistiche o di semplice egoismo sociale.