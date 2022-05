Firenze – Nell’ambito del progetto “Vetrina Toscana”, in collaborazione tra Confcommercio Firenze e Coldiretti Firenze-Prato con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana e il contributo di Unioncamere e Camera di Commercio di Firenze, parte un’iniziativa dal titolo: “Io sono fiorentino”, che vede la tipitià entrare nel menù. Da giugno a dicembre, il calendario della ristorazione fiorentina scandita da otto prodotti agroalimentari di stagione, che, uno per volta, diventeranno il principe della tavola nei locali fioretini aderenti al progetto. Fragole, pomodoro fiorentino, zucchina fiorentina, fichi verdini, castagne, zucca gialla, trippa o lampredotto rigorosamente “a km 0” saranno acquistati direttamente dagli agricoltori ed elaborati dagli chef di 22 ristoranti secondo ricette della tradizione rivisitate con gusto e fantasia.

È questa la filosofia che muove “Io sono fiorentino”, iniziativa ideata dalla Confcommercio della provincia di Firenze nell’ambito del progetto regionale “Vetrina Toscana” con l’obiettivo di promuovere insieme la qualità dell’enogastronomia locale e le produzioni tipiche di filiera corta del territorio.

I piatti potranno essere gustati anche con gli occhi sulle pagine social di “Io sono fiorentino” (https://www.facebook.com/ iosonofiorentino – https://www.instagram.com/io_ sono_fiorentino) grazie agli speciali servizi fotografici della foodstylist Liudmila Musatova, un curriculum internazionale di artista prestata al mondo della promozione enogastronomica. I suoi scatti, mese dopo mese, celebreranno le pietanze elaborate con i prodotti delle campagne fiorentine, mettendo in luce l’originalità delle interpretazioni di ogni ristorante. E le foto saranno sempre accompagnate da curiosità e ricette.

Non è un caso se in questa seconda edizione si è fatta ancora più forte l’alleanza tra la Confcommercio fiorentina, l’Associazione Ristoratori guidata dallo chef Marco Stabile e Coldiretti Firenze-Prato, che farà da trait d’union tra imprese agricole e ristoranti, ai quali fornirà anche gratuitamente un campione del prodotto del mese.

La prova generale di questa nuova alleanza è stata fatta sabato 21 maggio in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto, che si è svolta a Firenze nel parco delle Cascine, nell’area occupata dal mercato di “Campagna Amica”, che ogni sabato mattina raccoglie nella tenuta di Cosimo I de’ Medici la filiera agricola contadina 100% Made in Tuscany, per esaltare il legame profondo con la storia della città di Firenze e il suo bisogno di tenere ben saldi i contatti con la natura che la circonda.

Proprio al mercato i ristoratori aderenti a “Io sono fiorentino” hanno acquistato dagli agricoltori le fragole che useranno per le ricette del mese di giugno, che si potranno ordinare e gustare nei loro locali. Inoltre, ogni giovedì ne sarà offerto un assaggio gratuito ai clienti in sala.

Nell’occasione, erano presenti la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano, il presidente di Coldiretti Firenze e Prato Roberto Nocentini con la direttrice Barbara Battistello e il presidente dell’Associazione Ristoratori Fiorentini Marco Stabile.

I ristoranti che aderisono all’iniziativa: Aroma Ristorante in Firenze, Caffè Le Rose, Eataly, Enoteca Barrique, Gilda Bistrot, La Martinicca, Locanda Il Gallo, Lungarno 23, Ora d’aria, Osteria Del Bricco, Osteria La Gramola, Osteria Pratellino, Ristorante Adriano, Ristorante Boccanegra, Ristorante Angiolino Ai 13 arrosti, Ristorante Antico Ristori di Cambi, Ristorante Carmagnini del 500, Ristorante Giglio Rosso, Trattoria Ada, Trattoria Dino, Veg&Veg, Zeffirelli’s Tea Room Bar&Restaurant.