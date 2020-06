Firenze – Dopo ben 125 giorni oggi sabato anche la serie C è tornata in campo, naturalmente a porte chiuse. Sono state disputate le sei partite del primo turno dei playout e la finale della Coppa Italia serie C vinta dalla Juventus U.23 sulla Ternana per 2 a 1. Gli juventini ora disputeranno la fase nazionale dei playoff.

Per i playout scontro diretto a Grosseto tra la toscana Pianese (Siena) e Pergolettese (Crema). Partita abbastanza equilibrata (nel finale qualche occasione in più per i toscani) con la Pianese che restava in dieci per l’espulsione di Diana.

Finiva zero a zero. Un risultato certamente negativo per la Pianese la quale ora per evitare la retrocessione deve vincere per forza la partita di ritorno perché un nuovo pareggio sarebbe a favore dei cremonesi (conterebbe la classifica al momento dello stop del campionato : 27 punti la Pergolettese 24 la Pianese). In tal caso toscani in serie D. Ma la speranza è l’ultima a morire. Mercoledì nel ritorno la Pianese può estrarre la carta vincente aggiudicandosi il match. Mai dire mai. In fondo le due squadre si equivalgono.

Oggi hanno mostrato di avere molti punti in comune. Sono due matricole; hanno giocato con il nuovo allenatore sia su una come sull’altra panchina. E in pratica il duplice confronto è su campi neutri. Oggi a Grosseto (e non a Pianese), mercoledì a Piacenza (e non a Crema il cui campo è indisponibile).

PIANESE : Vitali, Elkcoauhbi, Gagliardi, Diana, Predelli, Regoli, Simeoni, Catanese, Montaperti (dall’80’Rinaldini), Udoh, Lalte Lath.

Allenatore Pasquale Catalano di Ariano Irpino.

I risultati degli altri cinque incontri dei playout. Girone A Olbia-Giana 1-0; Girone B : Fano-Ravenna 2-0; Arzignano-Imolese 1-2; girone C : Rende-Picerno 1-0; Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1.

MARTEDI’30. Partite di ritorno. Girone A : Pergolettese-Pianese (sul campo di Piacenza) e Giana Erminio-Olbia; girone B : Ravenna-Fano ed Imolese-Arzignano; girone C : Sicula Leonzio-Bisceglie.