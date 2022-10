Lucca – “Il tema dei cambiamenti climatici e dei rischi ambientali dei quali vediamo già gli effetti saranno certamente nell’agenda del nuovo governo. L’obiettivo è quello di dare una risposta ai cittadini che dovranno essere adeguatamente sensibilizzati attraverso una comunicazione efficace, aumentando la loro consapevolezza nei confronti di questi fenomeni, sommando ai rischi già noti e già conosciuti le nuove frontiere delle attività svolte anche in Protezione Civile” : lo ha dichiarato Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile italiana, a margine del suo intervento al convegno “Gestione delle emergenze e dei rischi naturali” in programma alla Fortezza da Basso di Firenze in occasione della seconda edizione di Earth Technology Expo.

“Il territorio toscano è un territorio che racchiude tutte le bellezze e tutte le fragilità del nostro Paese, con i quali ci confrontiamo costantemente a livello nazionale. I rischi più comuni sono collegati al rischio idrogeologico e agli eventi meteorologici, oltre al tema sismico e a quello della siccità. La Toscana rappresenta quindi una regione ‘tipo’, perché anche qui si dovranno vincere sfide classiche e future sul tema dei cambiamenti climatici, che in alcuni casi apre nuove frontiere, in altri non fa altro che estremizzare eventi meteorologici già noti e già conosciuti, come l’effetto delle piogge intense o delle frane” ha aggiunto Curcio.