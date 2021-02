Cerreto Guidi – E’ tra i migliori produttori di stivali da equitazione al mondo oltre a creare scarpe, sneakers e sandali esportati in Cina, Corea, Giappone e in molti altri paesi.

Buttero è un brand nato nel 1974, ma il calzaturificio con sede a Stabbia, risale già agli anni ’60 grazie ad un’intuizione di Mauro Sani che è stata poi proseguita e sviluppata dai figli.

Il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha visitato l’azienda nel cuore della zona industriale di Stabbia che proprio in questi giorni è stata individuata nel settore moda per il progetto regionale “Orienta il tuo futuro” che ha l’obiettivo di orientare i ragazzi delle scuole superiori alla scelta degli indirizzi universitari in stretta connessione con i distretti strategici regionali. Uno di questi settori è appunto quello moda per il quale è stata individuata l’azienda Buttero di Stabbia. Il progetto coinvolge 270 ragazzi.

Tra l’altro l’azienda che dà lavoro ad oltre 50 addetti, con punti vendita in Italia e all’estero, è l’esempio virtuoso di un’attività che anche in un periodo difficile, è impegnata a crescere e a rinnovarsi come testimonia l’acquisizione di un vicino capannone.

“Il calzaturificio Buttero –dichiara il Sindaco- è la conferma di come l’area industriale di Stabbia e più in generale il territorio comunale, basti pensare al prossimo arrivo di Balenciaga, si stia evolvendo qualitativamente con riferimenti di prestigio e di eccellenza. Ringrazio Mauro Sani e i figli per lo slancio e l’entusiasmo con cui stanno proseguendo un cammino avviato negli anni. Come Amministrazione siamo orgogliosi della presenza di simili realtà, consapevoli peraltro della necessità di fare quanto nelle nostre possibilità per sostenere ed alimentare lo sviluppo imprenditoriale del territorio. In un momento così difficile da realtà come il Buttero stanno tuttavia giungendo segnali decisamente incoraggianti”.