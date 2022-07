Empoli – Questa mattina, domenica 24 luglio 2022, si è tenuta la commemorazione del settantottesimo anniversario dell’eccidio del 24 luglio 1944, avvenuto a pochi passi da piazza Farinata degli Uberti e dal centro, in quella che si chiamava Piazza Ferrucci, la piazza del mercato. Ventinove cittadini empolesi furono fucilati per rappresaglia da mani naziste. Un evento che porta ancora il peso del grande dolore che segnò la storia di questa città.

Una data, come ha sottolineato la sindaca Brenda Barnini nel suo intervento, di ‘quelle fondative della nostra comunità’.

È stata prima celebrata la santa messa, a suffragio dei caduti, nella Collegiata di Sant’Andrea, in Piazza Farinata degli Uberti, officiata da don Guido Engels che ha rivolto, attraverso le letture, parole di condivisione, pace, giustizia e collaborazione a tutti i presenti.

Ecco i nomi delle vittime del massacro: Bagnoli Luigi 61 anni, Bargigli Bruno Mario 22 anni, Bartolini Guido 28 anni, Bitossi Arduino 60 anni, Boldrini Orlando 64 anni, Capecchi Pietro 50 anni, Cerbioni Bruno 18 anni, Cerbioni Francesco 66 anni, Cerbioni Giulio 28 anni, Chelini Gaspero 46 anni, Chelini Gino 52 anni, Ciampi Giuseppe 55 anni, Ciampi Pietro 48 anni, Ciampi Virgilio 51 anni, Cianti Giulio 55 anni, Gimignani Pasquale 55 anni, Gori Corrado 64 anni, Martini Giulio 66 anni, Martini Pietro 59 anni, Morelli Dario Gino 56 anni, Nucci Palmiro 56 anni, Padovani Gaspero 78 anni, Parri Alfredo 34 anni, Parrini Antonio 56 anni, Peruzzi Carlo 62 anni, Piccini Gino 48 anni, Pucci Alfredo 51 anni, Taddei Gino 38 anni, Vizzone Domenico 45 anni.

Alla celebrazione erano presenti rappresentanti della Giunta comunale di Empoli, il presidente del Consiglio Comunale, Alessio Mantellassi, consigliere e consiglieri, amministratori dei vicini Comuni di Montelupo Fiorentino e Fucecchio, cittadini, Forze dell’Ordine – Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, il senatore Dario Parrini, associazione dei carabinieri, ANED Empoli, ANPI, Misericordie, Spi Cgil, ANPAS TOSCANA, AUSER Empoli, Pubbliche Assistenze Riunite Empoli, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze.

Dopo la messa, è partito il corteo con in testa il gonfalone comunale che ha raggiunto Piazza 24 luglio dove è intervenuta la sindaca Barnini, dopo aver deposto una corona d’alloro alla Lapide-Ricordo.

“In questo luogo furono fucilati ventinove nostri concittadini, innocenti civili, per mano nazi-fascista – ha affermato la sindaca -. Una ferita gravissima per la nostra comunità, una delle tante di quel periodo, perché gli empolesi furono fieramente antifascisti fin dal primo momento. Ricordare a distanza di settantotto anni questo evento, tragico, non serve solo a commemorare, a onorare la memoria dei caduti ma anche a comprendere che senza un impegno rinnovato nella tenuta della coesione sociale nel nostro Paese, purtroppo, quello che ci ha insegnato la storia potrebbe essere buttato via”.

Alle parole della sindaca si sono aggiunte quelle del presidente del Consiglio Comunale, Alessio Mantellassi, con delega alla cultura della memoria che ha spiegato: “Essere in piazza 24 luglio nel giorno della ricorrenza è giusto e importante. Esserci ogni giorno lo è ancora di più. Oggi con la nostra presenza vogliamo ribadire un impegno costante sulla nostra identità che coinvolga le scuole, le associazioni, la cittadinanza sui temi della memoria e dell’educazione civica”.

Ai caduti sono stati resi tutti gli onori.