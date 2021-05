“Ecobonus, sismabonus, superbonus 110%, detrazioni fiscali, sconti in fattura, cessione del credito”. Grande partecipazione al webinar organizzato da Confprofessioni Toscana su un tema di grande rilievo ma che ancora desta diverse perplessità.

“Abbiamo voluto organizzare questo incontro proprio per fare chiarezza – commenta il presidente di Confprofessioni Toscana, Ivo Liserani – che prevede dei forti investimenti da parte dello Stato e potrebbe generare occupazione oltre che consentire una importante riqualificazione del patrimonio immobiliare nel segno di una maggiore efficienza energetica. Una misura che però non è a tutti ancora chiara e che richiede una serie di adempimenti che solo dei professionisti preparati possono effettuare. E’ prevista per altro la possibilità, anziché di utilizzare la detrazione diretta, di scegliere per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito. Una opportunità preziosa, ma a cui bisogna pensare già all’inizio dell’intervento, ecco perché è necessario elaborare un piano organico e puntuale”.