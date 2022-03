Prato – Dall’analisi dei dati elaborati dalla Camera di commercio di Pistoia-Prato a fine anno 2021, l’economia dei due territori, rappresentata da 57.159 imprese attive, ha sostanzialmente retto all’impatto dell’emergenza Covid con segnali di ripresa. La variazione delle imprese attive rispetto all’anno precedente sale allo 0,7, un dato migliore rispetto alla media regionale (-0,1%) e rispetto alla media nazionale (+0,3%). Una variazione complessiva che però è il risultato di andamenti diversi nelle due province.

Circa il sistema imprenditoriale a Prato e Privincia i dati segnalano che a fine anno 2021 nella provincia di Prato si contano 33.354 imprese registrate, di cui 28.879 attive. Da ció ne consegue che lo sviluppo del tessuto imprenditoriale si mantiene, per il terzo anno consecutivo, su valori sostanzialmente nulli. Un risultato influenzato anzitutto dall’ulteriore rallentamento nel manifatturiero (8.357 imprese attive a fine 2021; -0,1%) che non riesce a recuperare la flessione negativa del 2020.

Nel dettaglio, rispetto al 2020, il saldo è ancora una volta negativo nel tessile (-2,5%), nella meccanica (-3,0%), nell’industria del legno e del mobile (-4,4%) e nella trasformazione alimentare (-2,5%). Recuperano le confezioni (+1,5%) così come crescono in modo significativo le imprese attive nella fabbricazione di articoli in pelle e simili (+11,6%). Per quanto riguarda gli altri settori, si riduce sensibilmente il numero delle imprese attive nelle costruzioni (-3,4%) che, dopo un modesto recupero del 2020, decresce. Fiacco anche l’andamento nel commercio (-0,2%) soprattutto con riferimento agli esercizi al dettaglio che diminuiscono del -1,5%. Notizie più confortanti provengono invece dal settore del turismo, alloggio e ristorazione (+1,9%) e da quello dei servizi (+1,7%) che registrano un andamento positivo in tutti i principali comparti di attività.

A Prato il saldo tra imprese iscritte e cessate a fine 2021 è negativo (-109) e replica il dato riscontrato nel 2020. Tuttavia si riscontra un incremento abbastanza significativo tanto dei flussi di cessazione (2.695 le chiusure registrate durante l’anno) quanto dei flussi di iscrizione (2.586 le aperture di nuove imprese). Nel corso del 2021 il tasso di cessazione rilevato in provincia di Prato è infatti cresciuto all’8,1%, con punte pari al 10,5% nelle costruzioni e al 9,6% nel manifatturiero; in aumento anche il tasso di iscrizione che passa a 7,7%. Le iscrizioni si sono concentrate prevalentemente nel comparto industriale (688 iscrizioni, 38,6% del totale), del commercio (408 iscrizioni, 22,9%) e dei servizi alle imprese (301 iscrizioni, 16,9% del totale).

La ripresa dei flussi di iscrizione e di cessazione comporta anche l’incremento del tasso di turn-over che raggiunge il 15,8% nel 2021, riportandosi così sui valori mediamente riscontrati prima della pandemia.

In provincia di Pistoia il saldo fra imprese iscritte e cessate è positivo e pari a +379 unità. Le cessazioni sono state in totale 1.475. Il tasso medio di cessazione è sceso a 4,5% nel 2021. A livello settoriale i tassi di cessazione più elevati sono stati riscontrati nel commercio (5,2%), nell’industria (4,7%) e nelle costruzioni (4,7%). Di contro le nuove iscritte (1.854) hanno portato a un tasso di iscrizione pari al 5,7%, circa un punto al di sopra del valore riscontrato nel 2020. A Pistoia il tasso di rotazione è aumentato in misura tutto sommato modesta raggiungendo il 10,2% nel 2021.

Dalila Mazzi (foto) presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato,ha così commentato,-L’analisi della dinamica del tessuto imprenditoriale delle due province di Pistoia e Prato dimostra che le ricadute sulle attività imprenditoriali, dovute alla pandemia e agli effetti dagli interventi governativi, condizionano in modo diverso i due territori e l’andamento tra i diversi comparti.Se dall’analisi dei dati dell’anno 2021 si riscontrano segnali di ripresa nell’economia dei due territori, purtroppo il nuovo pesante contesto che si sta andando a creare, dovuto in primis alla situazione Ucraina/Russia e all’impennata dei costi energetici, porta a mantenere un atteggiamento estremamente prudente riguardo l’evoluzione del tessuto imprenditoriale nel medio periodo.”