Siena – Le Università di Siena e Firenze hanno firmato un accordo di collaborazione editoriale per la pubblicazione di opere scientifiche di alta qualità attraverso i rispettivi marchi editoriali USiena Press e Firenze University Press.

La condivisione dei processi di valutazione e produzione mira a fornire nuovi servizi di pubblicazione e promozione dei risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche in tutte le discipline accademiche. L’obiettivo della collaborazione è anche quello di innovare i servizi editoriali per la didattica universitaria, rafforzare le politiche open access e sperimentare nuovi processi produttivi per promuovere lo sviluppo di conoscenza, competenza e comunicazione in relazione ai territori e ai contesti sociali di riferimento nell’ambito delle attività riconducibili alla terza missione.

Per discutere di questi temi, USiena Press e Firenze University Press hanno organizzato una tavola rotonda sull’editoria universitaria, che si terrà a Siena il prossimo 23 maggio dalle ore 10 presso l’Aula Magna Storica dell’Ateneo senese (Banchi di Sotto, 55).

L’evento “Consonanze Editoriali” vedrà la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti di Atenei nazionali, che discuteranno dei temi legati all’editoria universitaria e alla promozione della ricerca scientifica. All’evento parteciperanno anche Alessandra Petrucci, Rettrice Università di Firenze e Roberto Di Pietra, Rettore Università di Siena.

La tavola rotonda rappresenta un’importante occasione per approfondire la collaborazione tra le due università e per promuovere l’innovazione nel settore dell’editoria scientifica.

I primi risultati di questa iniziativa sono l’avvio di due nuove collane editoriali e il rilancio di una storica rivista dell’Ateneo senese: Carteggi e materiali del Centro Interdipartimentale di ricerca Franco Fortini, Studi di letterature moderne e comparate e L’Ospite Ingrato.