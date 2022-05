Firenze – Il Tirreno è sbarcato da oggi a Firenze con una nuova edizione: “Il coraggio della sfida, la forza delle idee” è lo slogan per l’apertura nel capoluogo toscano. La redazione de Il Tirreno Firenze, si spiega in una nota, è l’ultimo dei progetti di sviluppo del Gruppo Sae-Sapere aude editori, che segue all’acquisto della Nuova Sardegna avvenuto nel gennaio scorso. Con questa nuova iniziativa editoriale, il Gruppo “punta a estendere e consolidare il proprio insediamento nella regione Toscana, nella ferma convinzione che investire sull’editoria quotidiana locale, cartacea e digitale, rappresenti il fondamentale presupposto di un ‘ritorno al futuro’ per l’intero sistema dell’informazione nel nostro Paese”.

La redazione fiorentina è composta da sei giornalisti, di cui tre nuovi assunti. Cronaca, inchieste, interviste, approfondimenti, sport, grande spazio dedicato alla Fiorentina e una grafica tutta nuova: così si presenta la nuova edizione. La cronaca cittadina, oltre che nelle edicole della città e della provincia (al costo di 1,50 euro), sarà presente anche online con una home page dedicata e una sezione su www.iltirreno.it. Già attiva la pagina Facebook ‘Il Tirreno Firenze’.