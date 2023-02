Reggio Emilia – Parlerà finalmente italiano (ma anche spagnolo, taiwanese e giapponese)

e sarà in libreria a luglio per i tipi di Edizioni thedotcompany con il titolo “La legge di Potenza, Venture Capital e l’arte della distruzione”, il best seller di Sebastian Mallaby, editorialista di Foreign Affairs, The Power law, Best book 2022 per l’Economist e finalista Financial Times Business Book of the Year, affascinante miscela di narrazione e analisi che svela il ruolo che il network del “venture capital” ha avuto nella Silicon Valley e in tutto il mondo o, meglio, dell’ “adventure capital” e delle sue “unreasonable people”.

Prosegue così il viaggio della casa editrice guidata da Armando Sternieri alla conquista dei maggiori best seller mondiali di economia delle nuove tecnologie. Dopo The Samsung Rising, la prima edizione italiana del libro che ha messo a nudo la storia di Samsung e la prima edizione italiana di Computer, storia dell’informatica da Babbage ai nostri giorni di Jeffrey R. Yost, Martin Campbell-Kelly, Nathan Ensmenger, William F. Aspray, la casa editrice emiliana arricchisce la sua collana Global Business di un altro best seller mondiale.

“Il libro di Mallaby – dice Sternieri – è fenomenale perchè permette di vedere da un’altra angolazione tutte le vicende che hanno portato alla nascita dei grandi giganti tecnologici. Fa comprendere come i Venture capitalist della costa occidentale abbiano, sin dagli anni settanta, abbracciato una diversa cultura del rischio, puntando sugli uomini giusti e meno sui business plan, al contrario di quelli della East Coast. Fa capire come i grandi imprenditori abbiano costruito imperi perché spesso i venture capitalist hanno seguito l’impresa passo passo, mettendo le persone giuste al posto giusto, a volte anche esautorando fondatori non all’altezza. Riteniamo – continua Sternieri – che sia una operazione importante diffondere la cultura di impresa, ma anche di quella della finanza, che, insieme all’avanzamento delle scienze e della tecnologia, hanno portato alla nascita degli Unicorni, le imprese con capitalizzazione superiore a un miliardo di dollari”.