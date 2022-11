Firenze – Blitz con presidio in corso delle educatrici dell’asilo nido di Firenze, sotto la Prefettura .

Sono circa una cinquantina, gli educatori ed educatrici presenti al presidio (65 in graduatoria) che rivolgono alla Prefettura la richiesta di proroga delle graduatorie 2019 a tempo indeterminato. Secondo quanto si legge nella nota, portata all’attenzione del Prefetto, “Il Comune di Firenze, nello specifico la Direzione Istruzione, sta utilizzando la graduatoria del concorso pubblico, approvata con determinazione dirigenziale n.8340 del 6.11.2019 , per assumere personale a tempo indeterminato.

Purtroppo la sua scadenza è il 6 novembre 22 e non è rientrata per ora nella possibilità di proroga”.

Tuttavia, come spiegano dalle RSU del Comune di Firenze, “con la legge 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2021 n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è stato invece prorogato al 30 settembre 2023 il termine di validità delle

graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato

ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni,

ma solo quelle in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022”.

“Con il presente documento l’RSU del Comune di Firenze e le/i facenti parte della

graduatoria stessa chiedono di poter sollecitare attraverso i canali istituzionali idonei, l’iter per richiedere la proroga della stessa, in oggetto, in modo da:

• non aggravare ulteriormente la spesa per la messa in atto di un nuovo

concorso, ma utilizzare la graduatoria corrente

• utilizzare come risorsa le professionalità dei/delle componenti di una

graduatoria ancora molto cospicua (65 idonei/e)

• colmare la tempistica di attesa del prossimo futuro concorso, avendo a

disposizione una graduatoria valida da cui attingere”.

Il presidio, tutt’ora in corso, ha chiesto di ottenere un incontro col prefetto.