Firenze – Se in centinaia raccolgono l’invito a riunirsi e manifestare contro l’adozione del green pass a Firenze, in generale in Toscana la certificazione verde produce 32.806 prenotazioni aggiuntive, registrate negli ultimi 5 giorni, dal 19 al 23 luglio, possibili grazie all’arrivo da Roma di altre 25.000 dosi di Pfizer rispetto a quelle attese.

In Toscana il tasso di prenotazione si mantiene alto, raggiungendo il 95,68%. A guidare questa particolare classifica è la Asl Toscana sud est in cui sono state prenotate tutte le 5.122 dosi messe a disposizione nel periodo che va dal 19 al 23 luglio.

Nella Asl nord ovest sono risultate ancora disponibili 1.030 dosi sulle 11.217 totali. Quelle rimaste non prenotate nella Asl centro sono 449 sulle 17.946 messe a disposizione dei cittadini.

Ieri, 24 luglio, le prenotazioni complessive hanno raggiunto le 16.000.

Da lunedì le dosi aggiuntive giornaliere che verranno inserite nel sistema di prenotazione saranno circa 1.000 ogni giorno, fino al prossimo 8 agosto: si tratta di circa 15.000 dosi di Moderna che saranno prenotabili con il last minute da parte di tutte le categorie di cittadini, indipendentemente dalla loro età e condizione di salute.