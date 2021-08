Firenze – Giovedì prossimo, 26 agosto, alle 21 al cinema nel chiostro del Museo Novecento di piazza Santa Maria Novella nuovo appuntamento del ciclo di incontri culturali “Firenze per i 50 anni di Medici Senza Frontiere”. Sarà proiettato il docufilm di Stéphane Santini e Géraldine André, con voce narrante di Stefano Accorsi, “Egoisti”. Guerre, grandi emergenze, carestie: in tutto il mondo il lavoro degli operatori di pace viene raccontato per ricostruire 40 anni di storia nei contesti più estremi e rischiosi.

L’assessore al Terzo Settore Cosimo Guccione porterà i saluti dell’amministrazione comunale. A introdurre la proiezione, la testimonianza di Valentina Burzio e Maria Cristina Manca, operatrici umanitarie.

L’ingresso è gratuito. Prenotazione obbligatoria al seguente link: https://museo900. spazioalfieri.18tickets.it/ film/egoisti_2020