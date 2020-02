Portoferraio – Un’ escursionista ha fatto un volo di circa 15 metri, dopo essere sciviolata da un sentiero in un dirupo, mentre stava svolgendo un’escursione. A segnalare l’incidente il compagno, che ha dato anche l’esatta localizzazione del luogo in cui è avvenuto. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che con tecniche Saf (speleo alpino fluviali), sono riusciti a riportarla sil sentiero, da cui poi è stata trasportata con l’elisoccorso Pegaso all’opedale di Pisa. Il sinistro è accaduto nei pressi di Volterraio, all’Isola d’Elba. La donna, 30 anni, di Siena, quando è stata soccorsa si trovava in stato di semincoscienza, ferita su varie parte del corpo e con una probabile frattura delle gambe.