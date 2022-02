Firenze – Venerdì 18 febbraio, ore 17,30, su zoom, si parlerà di Eleanor Roosevelt, attivista dei movimenti per i diritti fondamentali e l’emancipazione femminile, nonché compagna del quattro volte eletto presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, con Raffaella Baritono, autrice di una sua recente biografia.

La conferenza è parte del ciclo Rileggere i classici per migliorare il presente, realizzato dall’Istituto Gramsci Toscano in collaborazione con Per Un Nuovo Mondo Comune, Società filosofica italiana, sez. Firenze, e la Biblioteca delle Oblate.

Basta cliccare sul link:

https://zoom.us/j/98120632705?pwd=S1BNL2hEVXg1ZXM3NW9DeE1GZHc3dz09

Oppure seguire sulla pagina facebook dell’Istituto Gramsci Toscano o su quella di Per Un Nuovo Mondo Comune.