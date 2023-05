Firenze – Il primo dato di queste amministrative, l’affluenza. Ieri, alle 23, era in Toscana al 46,49% contro il 59,64, leggermente in calo rispetto al 2018. Un dato che tuttavia deve fare i conti col fatto che le urne, nel 2018, erano aperte in un giorno unico, il che fa immaginare che i numeri potrebbero incrementarsi stamane, lunedì 15, quando lo stop scatterà alle 15.

Lo spoglio comincerà alle 15 di oggi lunedì 15 maggio.

Pisa rappresenta la città più sensibile per quanto riguarda la lettura politica di queste elezioni. Clamorosa la svolta a destra del 2018, un buon quinquennato del sindaco uscente Michele Conti, l’eventuale dato di scarsa affluenza potrebbe dare un segnale di continuità verso la destra. Intanto, alle 19 di ieri, si erano recati alle urne il 36,21% degli aventi diritto. Cinque anni prima, il 43,67%.

Quasi certi i ballottaggi per Siena, che vede un’affluenza molto sostenuta, oltre il 40 per cento, e Massa e Campi Bisenzio. Oggi in 17 comuni invece verrà proclamato il sindaco, da Impruneta a Marradi in area fiorentina. Per Pietrasanta e Pescia l’ipotesi è il ballottaggio.