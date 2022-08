Prato – Le elezioni politiche del 25 settembre si avvicinano e tra le dichiarazioni di esponenti di spicco della regione Toscana riportiamo quella del Sindaco di Prato e Presidente Anci Toscana il Dem Matteo Biffoni.

“Credo che in queste elezioni si confrontano due idee di Italia, di Paese, di Europa. Una, quella del centrosinistra, che pensa ad aiutare i più deboli, stare vicino agli artigiani e agli imprenditori; a sostenere le famiglie che fanno più fatica; a rispettare l’ambiente in una crescita che sappia coniugare la capacità industriale ma allo stesso tempo a salvaguardia di quelle che sono le risorse.

Queste la missione del centrosinistra a fronte di un centrodestra iperliberista che riduce i diritti, che non ha, o almeno, non sembra avere a cuore l’interesse dell’ambiente e che spera semplicemente di spremere fino in fondo le risorse necessarie senza pensare alle generazioni future. Credo che sia una sfida difficile e complicatissima.

Non voglio sottovalutare nulla ma ce la possiamo fare se raccontiamo bene quello che siamo, i valori che rappresentiamo e che idea di Italia abbiamo in testa. Il Partito Democratico di tutto questo è perno centrale e non si può fare a meno di una grande organizzazione che ha dentro di sé tante sensibilità e che in alcuni casi fisiologicamente discute ma, che comunque vada, rappresenta un’idea progressista del Paese: l’idea centrale di uno sviluppo che sappia coniugare le tante necessità che in un Paese ci sono senza guardare solamente agli interessi di qualcuno.

Ne è stata la prova il far cadere il governo Draghi semplicemente per interessi di bottega e non certo per quelli del Paese. Questo è ciò che hanno fatto il Centrodestra, la Lega e Forza Italia. Ecco credo che il vero cuore sta qui. Il Partito Democratico deve fare il partito democratico, fare quello per cui è nato; coniugare il progressismo, i valori della sinistra in un’ottica moderna. Se noi facciamo questo ce la possiamo giocare. La partita non è chiusa per quanto sia molto complicata e difficile.

I Sindaci sono in prima linea e sono pronti a fare la loro parte. Io come molti altri abbiamo deciso di non candidarci per rispetto delle nostre città e delle nostre comunità,ma ci siamo! Siamo ovviamente in partita e faremo di tutto per raccontare e spiegare quelle che sono le priorità e i valori del partito democratico. Se lo facciamo bene credo che alla fine ce la possiamo giocare”.

Foto: Matteo Biffoni