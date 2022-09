Firenze – Alle 12,30 il primo dato dell’afflusso ai seggi segnala una percentuale di votanti che, per la Toscana , è pari al 21, 78, mentre sul suolo nazionale è del 19,22. Si tratta dei dati parziali elaborati dal ministero degli Interni. Qualche coda si registra ai seggi toscani, dovuta anche al nuovo sistema di controllo anti frode, ovvero il distacco del tagliando dalla scheda prima di depositarla nell’urna. A Firenze, il seggio del centro storico registra una percentuale di afflusso di circa il 25%. In testa per ora l’Emilia Romagna con il 23, 43%.

articolo in aggiornamento