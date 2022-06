Firenze – Domenica 12 giugno si vota in 28 comuni toscani su 273 (poco più del 10%). Di questi Pistoia, e Lucca sono Comuni capoluogo, 3 hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti ( Carrara, Camaiore e Quarrata) e 23 sotto i 15mila. Contemporaneamente tutto l’elettorato italiano voterà per i cinque quesiti del referendum sulla Giustizia. In Toscana gli aventi diritto sono 3,1 milioni.

Si vota in una sola giornata, dalle 7 alle 23, sia per i referendum che per le elezioni a sindaco: per quest’ultimi, elezione diretta al primo e unico turno per i territori con meno di 15 mila abitanti, mentre per quelli con un numero di persone superiore sarà necessario il ballottaggio, qualora nessun candidato riuscisse già domenica a superare la soglia del 50 per cento delle preferenze. Il turno di ballottaggio si terrà il 26 giugno.

A Lucca si sceglie il successore del sindaco Pd Alessandro Tambelllini, che ha già svolto due incarichi. Sette i pretendenti in lizza (in ordine alfabetico): Fabio Barsanti; Elvio Cecchini, Andrea Colombini; Aldo Gottardo; Mario Pardini; Francesco Raspini; Alberto Veronesi.

A Pistoia, si decide sul successore del sindaco di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi, ancora in lizza alla ricerca della riconferma. I suoi 8 avversari – sempre in ordine alfabetico – sono: Alessia Balia, Roberto Bardi, Francesco Branchetti, Carla Breschi, Samuela Breschi, Federica Fratoni, Luca Sforzi, Iacopo Vespignani.

Negli altri 26 Comuni toscani sono chiamati alle urne un totale di 362 mila 391 cittadini. L’unica provincia toscana in cui non si vota in nessun Comune è quella di Prato.

Ecco l’elenco: Rignano sull’Arno (Firenze città metropolitana); Monte San Savino e Montemignaio (Arezzo); Manciano, Pitigliano e Campagnatico (Grosseto); Campo dell’Elba, Porto Azzurro, Marciana Marina e Sassetta (Livorno); Lucca città, Camaiore, Porcari, Forte dei Marmi e Bagni di Lucca (Lucca); Carrara, Aulla, Mulazzo e Zeri (Massa Carrara); Bientina e Riparbella (Pisa); Pistoia città, Quarrata, Serravalle Pistoiese, San Marcello Piteglio e Marliana (Pistoia); Montalcino e Sarteano (Siena).