Firenze – La notte porta consiglio ma anche, al termine di una lunghissima giornata, le candidature Dem per Camera e Senato.

In Toscana si segnalano, fra le novità, il ritorno dell’ex presidente regionale Enrico Rossi insieme al suo ex assessore, ora capogruppo del Pd in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli, confermati dalle scelte notturne i già indicati nei giorni scorsi Emiliano Fossi, sindaco di Campi, l’assessore del Comune di Firenze Federico Gianassi, nonché la segretaria regionale del Pd Simona Bonafè. A Pisa si afferma la giannizzera lettiana Ylenia Zambito, in campo il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli, che è anche presidente della Provincia di Siena. Confermata l’esclusione del Deputato uscente Luca Lotti.

Laura Boldrini, Marco Furfaro e Anna Ascanio sono gli “atterrati” romani per quanto riguarda gli unimominali, mentre fra i tre posti assegnati alla coalizione, uno va a Nicola Fratoianni.