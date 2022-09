Firenze – Una squadra “forte e coesa”, fatta di persone che “mantengono le promesse” e che lavorano con “onestà, competenza e cuore”. E’ questo l’identikit dei candidati toscani del M5S per le Politiche del prossimo 25 settembre presentati questa mattina al Caffè letterario delle Murate a Firenze della referente Irene Galletti capogruppo del Movimento in Consiglio Regionale.

Con loro anche l’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e la senatrice Laura Bottici che nel rispetto delle regole che i Pentastellati si sono dati non si ricandideranno dopo i due mandati appena conclusi ma rimarranno comunque a disposizione della formazione politica accompagnando i nuovi attivisti nel loro percorso di crescita e trasmettendo loro l’esperienza acquisita nella parentesi romana.

“Siamo in crescita e sono certo che il 25 settembre saremo noi la sorpresa positiva delle elezioni” ha esordito Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento e candidato anche lui nella sua Toscana. “ Noi abbiamo lottato e lottiamo per contrastare le scelte che la politica nazionale e il governo regionale stanno provando a calare dall’alto sulla Regione contro il volere dei cittadini: penso all’ampliamento della base di Coltano, che rientra in una folle corsa all’aumento delle spese militari sostenuta praticamente da tutti i partiti e che per fortuna siamo riusciti a scongiurare; e penso al rigassificatore di Piombino, una risposta sbagliata per collazione e tempistica”.

Un punto decisivo nel programma del M5S è dedicato all’emergenza legata ai costi dell’energia e al caro bollette che secondo i Pentastellati deve essere affrontati con strumenti a breve e lungo termine. Quali? Ricciardi non ha dubbi: “In primis il recupero dei 9 miliardi di extraprofitti persi per strada dal governo Draghi”, poi un tetto ai prezzi. Nel medio termine la messa a punto di un vero “Energy recovery fund”, con la possibilità per le aziende energivore di acquistare energia a un prezzo calmierato, lo svincolo del prezzo dell’energia elettrica dal prezzo del gas, l’efficientamento energetico del patrimonio urbanistico nazionale, anche con l’aiuto del Superbonus e una generale promozione della cultura del risparmio energetico, degli investimenti in energie rinnovabili, dell’autoproduzione e delle comunità energetiche.

Il tutto con una strategia che darà risposte concrete alla crisi in corso e importanti benefici in termini di impatto ambientale”. Ma queste elezioni, a giudizio del senatore Ettore Licheri saranno uno spartiacque. “Gli italiani – ha sottolineato – devono decidere se proseguire sulla strada delle riforme avviata grazie alle risorse del Pnrr arrivate grazie al presidente Conte o se affidarsi a un partito conservatore, sovranista, nostalgico ma soprattutto ambiguo e contraddittorio. Noi ci presentiamo agli elettori con l’elenco delle tante cose fatte, con un boom di nuove iscrizioni al Movimento, con il nostro coraggio e la nostra passione”.

Bonafede ha ricordato le tante norme approvate durante l’esperienza di Governo: dal Codice rosso contro la violenza sulle donne alla legge “spazza-corrotti”. “Gli italiani – ha sottolineato – in questo momento hanno paura e per questo meritano di sentire la vicinanza dello Stato. Noi faremo in modo che sia così con un una squadra forte. Negli anni di governo abbiamo fatto davvero tanto dimostrando che il M5S sa stare vicino ai cittadini e mantenere le promesse. Adesso io torno al lavoro che amo, quello di avvocato, ma il percorso continua”. ““Abbiamo lottato dai banchi dell’opposizione e poi governato questo Paese, raggiungendo grandi risultati – ha concluso Irene Galletti -: il reddito e la pensione di cittadinanza per oltre un milione e mezzo di nuclei familiari sotto la soglia della povertà, il Superbonus che ha risollevato le sorti dell’edilizia e generato un +6% di PIL, la legge Salvamare, la legge sulle Comunità energetiche, il carcere per i grandi evasori. Con l’aiuto del mondo civico vogliamo proseguire questo percorso, con i nostri candidati”.

Ma ecco tutti i nomi in corsa per il M5S.

UNINOMINALI

Andrea Barbagli Senato U21

Grosseto, Siena, Arezzo

Valeria Marrocco Senato U2 Livorno, Pisa+ comuni Viareggio, Camaiore, Massarosa

Manuela Bellandi Senato U3 Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Prato

Claudio Cantella Senato U4 Città metropolitana di Firenze

Luca Giacomelli Camera U1 Grosseto, Siena

Elda Baldi Camera U2 Massa-Carrara, comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio.

Marco Cresci Camera U3 Lucca, parte di Pistoia3

Claudio Loconsole Camera U4 Pisa e comune di Fucecchio

Stella Sorgente Camera U5 Provincia di Livorno

Chiara Bartalini Camera U6 Provincia di Prato, parte di Pistoia, Mugello4

Andrea QUartini Camera U7 Firenze città

Maria Letizia Magnelli Camera U8 Empoli e città metropolitana sud

Tommaso Pierazzi Camera U9 Arezzo, comuni di Incisa e Reggello

PLURINOMINALI

Ettore Licheri Senato P01 Tutta la toscana

Manuela Bellandi

Gianluca Ferrara

Donatella Bonciani

Riccardo Ricciardi Camera P01 Massa-Carrara, Lucca, Prato, Firenze Nord

Chiara Bartalini

Maurizio Gori

Fiammetta Tavosanis

Riccardo Ricciardi Camera P02 Livorno, Grosseto, Siena e Arezzo

Stella Sorgente

Luca Migliorino

Flavia Sandoiu

Andrea Quartini Camera P03 Pisa, Firenze, Scandicci

Francesca Censini

Luca Lauricella

Aurora Bartoli