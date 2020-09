Firenze – Alle 19,49 l’affluenza per il voto regionale in Toscana è stata del 38,1% . Con Firenze (41,29%), Prato (40,81%) e Pisa (39,29%) ai primi posti. Leggermente più bassa l’adesione al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari (38,17%) .

Nel 2015 i dati delle 19 sono pressoché analoghi, ma allora si votò un solo giorno. Alle 12 in queste elezioni 2020 ha votato il 14,67% (14.65% cinque anni fa). Per il referendum, in Toscana alle 19 la percentuale si attesta intorno al 38% . Si vota domenica fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.