Prato – In attesa che la Toscana esca dall’emergenza Covid da più parti ci si chiede quando si terranno le elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio di Palazzo Pegaso che avrebbero dovuto svolgersi a maggio.

Ne parliamo con il Sindaco di Prato Matteo Biffoni che su quanto affermato dal segretario regionale di Demos, il pratese Lorenzo Marchi sulla tornata elettorale regionale in Liguria prevista invece per fine giugno e da lui giudicata antidemocratica, ha detto: “La data per votare in Toscana al momento non è stata ancora stabilita nel senso che sono slittate le elezioni previste per maggio e al momento non è stata fissata una data. Eugenio Giani è il candidato del centrosinistra e non ci sono stati cambiamenti di alcun tipo.

La questione elettorale a causa della pandemia è passata in secondo piano ma accostare le elezioni all’antidemocraticità mi sembra bizzarro e debole come pensiero. Perché quando si vota è sempre un elemento di democrazia. Piuttosto è necessario votare in sicurezza e più che quando bisogna pensare al come. Se non ci sono le condizioni di sicurezza è chiaro che bisognerà slittare. Si sta facendo un po’ come la riapertura delle aziende, ovvero come essere sicuri che le elezioni si possano svolgere in tutta sicurezza ed in assoluta tranquillità per gli elettori e per chi deve stare ai seggi.

Ma quando si vota è sempre una festa della democrazia e lo dico onestamente in qualsiasi contesto avvenga,e nel nostro caso bisogna solo essere sicuri di non mettere a repentaglio le persone.”