Siena – Nella sede Cna Siena il presidente Fabio Petri ha incontrato Enrico Letta, segretario del Pd, nonché candidato alle suppletive per la Camera dei deputati nel collegio Toscana 12 di Siena e Arezzo. Il dialogo è durato oltre un’ora e mezzo, con al centro i temi della piccola impresa del territorio e nazionali

Un’importante riflessione è stata dedicata alla necessità per il paese, non solo per Siena, della nascita di un terzo polo bancario con la specializzazione del credito per la piccola impresa e di come il Monte dei Paschi possa rappresentare una soluzione in proposito. Petri ha sottolineato come sia importante nella vicenda Mps recuperare da parte del Governo una visione strategica di medio e lungo termine e non arrovellarsi solo sui numeri di una fusione affrettata e priva di strategia economica. A tal proposito Letta si è dimostrato molto sensibile al nuovo scenario che rimette, di fatto, in mano alla politica ed in particolare alla politica economica del Governo, una vicenda fino ad oggi caratterizzata in gran parte solo da regole e numeri.

Altro argomento importante affrontato è quello della richiesta di Fabio Petri della costituzione di un Ministero della piccola impresa. Questo rappresenterebbe meglio la realtà economica del paese, anche nei confronti di un’Europa che non sempre mostra sensibilità per questo importantissimo mondo, non solo italiano. Letta su questo argomento si è dichiarato subito d’accordo e lavorerà in questa direzione. Fabio Petri ed Enrico Letta si sono dati appuntamento per una iniziativa da svolgersi nella nuova sede Cna Siena nelle prossime settimane.