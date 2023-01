Firenze – Morto il pilota di un elicottero ultraleggero in un incidente a Iolo, vicino a Prato. Secondo le ricostruzioni, il minielicottero avrebbe urtato cavi elettrici dell’alta tensione e poi sarebbe precipitato nei terreni vicini ad alcune abitazioni. L’uomo, pur essendo stato estratto vivo dai soccorritori dei vigili del fuoco, è morto sebbene il personale del 118 abbia messo in atto le manovre di rianimazione. A bordo era solo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e al 118 sono intervenuti anche i carabinieri. La vittima è un pratese di 80 anni. L’uomo sarebbe il proprietario dell’ultraleggero su cui era a bordo da solo.

L’incidente, secondo appreso dai carabinieri, è accaduto intorno alle 16, mentre il pilota stava per alzarsi in volo per tornare indietro, dopo essere giunto in mattinata nella zona dove si trovava la sua proprietà. In corso di decollo, si sarebbe incagliato con il rotore nei cavi dell’alta tensione, poco distanti dal campo scelto la mattina per l’atterraggio.