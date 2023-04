Firenze – La nave Life support di Emergency con 55 migranti a bordo, soccorsi il 15 aprile scorso nel Mediterraneo, sono giunti stamane alle 8 al porto di Marina di Carrara secondo le previsioni. Emergency stessa informa che il gruppo è composto da 49 adulti, di cui 3 donne, più tre bambini e tre minori non accompagnati. Secondo la prassi, svolti gli accertamenti delle autorità e le visite sanitarie, i migranti hanno cominciato a scendere a terra verso le 10; il primo migrante che ha messo piede sulla terraferma è stato un bambino piccolo. Dopodiché, i mgranti sono saliti nei pulmini della Cri che li hanno trasferiti al centro fieristico ImmCarraraFiere a Marina di Carrara.

“Siamo una terra di diritti e umanità. Lo dimostrano anche gli striscioni di benvenuto esposti questa mattina a Marina di Carrara, dove – senza se e senza ma – abbiamo accolto le 55 persone tratte in salvo pochi giorni fa al largo delle coste libiche dalla nave Life Support di Emergency”, ha commentato il segretario del Pd Emiliano Fossi.

“La Toscana risponde in questo modo a un Governo nazionale che delibera uno stato di ‘emergenza’ davanti a un fenomeno strutturale e che lavora per cancellare la protezione speciale, causando sempre più marginalità e meno integrazione. Con i primi naufraghi sbarcati che già raccontano storie agghiaccianti di tortura e violenze. Grazie alla Regione Toscana, alle assessore Monia Monni e Serena Spinelli sul posto, ai volontari, ai sanitari, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che hanno contribuito a portare al sicuro queste persone”.