Firenze – Sfratti, ormai sembrano inarrestabili. A fronte di 130 esecuzioni con forza pubblica al mese, 50 notifiche alla settimana di nuovi sfratti presso il Tribunale fiorentino, 2400 convalide previste nel 2022, fino a un numero ancora solo ipotizzato di circa 15mila famiglie a rischio, si registra, dopo la ripresa delle esecuzioni a valle del blocco dovuto alla pandemia, una se possibile utleriore degenerazione del tessuto sociale cittadino. Se i numeri sono impressionanti, se gli ufficiali hanno in calendario fino a 4 sfratti in un giorno fra accessi e esecuzioni con forza pubblica, il vero problema è che in questa disperata battaglia a soccombere sono sempre tutti. Come ad esempio nel caso di una ragazza che viene in Italia dall’Est, da quella Ucraina martoriata dalla guerra da cui è venuta via anni prima, tanti anni prima. Da dieci anni circa. In Italia ha lavorato, ha fatto una bimba che ora è in età da asilo. Due anni fa, la pandemia spazza via il lavoro di colf che svolgeva fra strutture alberghiere e famiglie. Cominciano le morosità, il proprietario si dimostra comprensivo, ricontratta l’affitto del 30% in meno i primi tre mesi nel 2020 poi ancora del 50% per altri tre mesi del 2021. Succedono molte cose, le morosità crescono, i rapporti si deteriorano, ci sono problemi gravi di salute da parte del proprietario, utenze non pagate, una rottura dei rapporti che diventa impossibile da ricucire. Accuse che piovono dalle due parti, la situazione degenera, si arriva al dunque, lo sfratto viene richiesto dal giudice con forza pubblica. Eppure, c’è, ci sarebbe una soluzione, anche se arrivata negli ultimi giorni, vale a dire la ragazza ha ripreso a lavorare e tra qualche settimana entrerà in un nuovo affitto. Una proroga dunque, per consentire un passaggio da casa a casa, tanto più in presenza di un minore. Però non è così semplice, il lungo periodo di contrapposizione ha reso i rapporti del tutto impossibili. Il proprietario non si fida, nonostante la ragazza mostri il contratto, dice che pagherà almeno le utenze dell’acqua. Due persone divorate dall’ansia, dalla paura, accomunate dalla sfiducia in quella legge che sembra non rappresentare nessuno dei due. Fatti personali, problemi economici si mescolano, tutto diventa un’Idra cui tagliando una testa ne spuntano altre tre. Il caso finisce con una proroga lunga quanto basta a consentire alla ragazza di uscire per entrare in un altro alloggio. Umiliati, frustrati, offesi. Tutti. La sensazione è che non ci sia nessun vincitore, solo sconfitti. Ma quella bimba, ieri sera, tornando a casa dall’asilo, non ha trovato una porta chiusa e una piccola valigia ad attenderla. Presenti allo sfratto, oltre al personale della polizia, l’ufficiale giudiziario e il proprietario con l’avvocato, anche la Rete Antisfratto e il Movimento di Lotta per la Casa.