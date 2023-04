Firenze – Il tema della casa non è più un tema esclusivo delle organizzazioni degli inquilini, o degli enti preposti alla casa, istituzionali e non, tant’è vero che sta prendendo vita un’alleanza fra sindacati confederali, sindacati inquilini e terzo settore. Un nucleo di partenza che potrebbe aggregare in seguito altri soggetti, sempre “esperti” del problema dell’emergenza abitativa che attanaglia il Paese. A fare il punto, è la segretaria regionale del Sunia, Laura Grandi.

“Il tema coinvolge ormai vari ambiti, in primis le associazioni del terzo settore, tutti i soggetti che girano intorno ai temi del welfare e dell’assistenza. I soggetti, come si può immaginare, sono molteplici, dalla Diaconia Valdese all’Arci, ai Caf, tutto il settore dell’associazionismo che vede un numero importante di organizzazioni che, alla conclusione dei loro progetti, hanno visto emergere, fra i problemi di soluzione più difficoltosa, non più il lavoro ma la difficoltà da parte di un numero di famiglie sempre più allargato, di trovare una casa a prezzi accessibili. Questa è la realtà”, dice Grandi.

Una realtà rappresentata in buona maggioranza “da lavoratori a reddito medio-basso, pensionati, giovani che hanno bisogno di aiuti, stranieri; una fascia di società che non si può più collocare nella casella di “benestante”, che necessita della casa, e che spesso è formata da persone che non solo hanno un lavoro, ma che hanno uno stipendio dignitoso, e tuttavia non riescono a trovare una soluzione abitativa”.

Ma per ragionare in concreto, quale potrebbe essere lo stipendio medio che necessita, a Firenze, per pagare un affitto e nel contempo vivere? “Se non si hanno pretese – dice Grandi – e se riesci a trovare una buon’anima che ti fa pagare il canone 800 euro al mese, ci vuole un minimo di 2.500 euro al mese, se no non ce la fai. Secondo quanto sta emergendo da una ricerca ancora in atto, emerge che le persone che pagano un affitto, spesso pagano la rata per la macchina, non avendo i soldi per saldare immediatamente l’acquisto, e magari quella del finazniamento in quanto si sono dovuti comprare i mobili, per menzionare due delle cose più comuni. Comuni e diffuse, tant’è vero che da qualche tempo è stata introdotta dalle agenzie la possibilità, per l’assicurazione auto, di pagare a rate. E’ faticoso vivere, e vivere in maniera dignitosa”.

Quindi, il problema è: trovare una casa e, una volta reperita in un mercato dove l’offerta è sempre più esigua, controllare se l’affitto è accettabile, “e ormai a Firenze – continua la segretaria del Sunia – ma non solo Firenze, bensì anche nell’area metropolitana, ma non solo nell’area metropolitana, anche nella Regione Toscana, è un grosso problema. Difficilissimo ormai trovare casa a Prato, difficilissimo lungo la costa, in particolare lungo tutto la Versilia. In Lucchesia, gli affitti a Massarosa sono arrivati a 450 euro al mese”.

Soluzioni difficili, in particolare se manca la consapevolezza della gravità e urgenza del problema. “A questo punto, abbiamo pensato che poteva essere un fatto politicamente importante e rilevante far capire che si tratta di un problema che riguarda una fascia di società sempre più estesa e che è importante che sul punto ci sia l’impegno non solo dei sindacati, ma anche delle organizzaizoni che lavorano attorno a questo tema, in modo da fare massa critica, per costituire una sorta di cartello che metta sul tavolo della politica un tema che non solo è rilevante, ma essenziale per la gravità sociale nel presente, fondamentale per la tenuta del tessuto sociale nel futuro. Un tema che dal livello territoriale deve passare a quello nazionale, muovendosi tutti insieme per far emergere la questione abitativa nella sua assoluta priorità, comprese le proposte elaborate e che elaboreremo”.

Intanto, l’alleanza sarà costituito dai sindacati confederali, sindacati degli inquilini, terzo settore. Per quanto riguarda i sindacati di base e altri soggetti che operano nell’ambito degli sfratti e dei problemi abitativi, potrebbero aderire in un secondo tempo, se la proposta è compatibile e funziona. Intanto si parte, poi, chi vorrà aderire lo chiederà. Si tratta sostanzialmente di aggregare soggetti che conoscono il problema. “Lo scopo non è quello di far politica – spiega Grandi – ma di far acquisire alla politica la consapevolezza dell’urgenza del problema”. Fra i passi che verranno compiuti in futuro, la richiesta al Prefetto di un incontro.

“Il periodo è veramente terribile per chi si trova nelle condizioni suddette, e pur lavorando non riesce a trovare casa sostenibile per la sua situazione economica. La riprova sono le mail che sempre più frequentemente ci vengono recapitate – continua la segretaria del Sunia – sono storie per lo più simili, famiglie entrate in crisi per il caro vita che chiedono ormai non più di controllare un contratto, di riportare un canone a un giusto valore, di rimettere nei canali della legge un accordo contrattuale, ma di trovare un’abitazione che sia sostenibile nell’ambito della tutela economica e sociale della famiglia. Ciò che ci viene richiesto ormai è un aiuto per trovare casa. E’ completamente cambiata la richiesta dell’utenza”.

Il problema, come accennato, non è solo di Firenze, anche se è sempre più evidente che ormai vivere a Firenze comporta la possibilità di permetterselo. Chi se lo può permettere? Una domanda imbarazzante, con una risposta ancora più imbarazzante, come da tempo viene sottolineato dai sindacati inquilini: i ricchi. Firenze è una città per ricchi. “Vogliamo dirla in un altro modo? – conclude Grandi – i “poveri” non ci possono più vivere. E il fenomeno si allarga. Anche a Campi, ora i canoni d’affitto hanno subito un balzo, coerentemente con la legge naturale che se i fiorentini non riescono più a vivere a Firenze, vanno nei comuni limitrofi alzando la domanda di case e provocando il rialzo degli affitti”. Un fenomeno che non è più solo di Firenze e cintura, ma coinvolge buona parte del territorio regionale.