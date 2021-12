Firenze – Si terrà domani venerdì 17, a partire dalle ore 15, un presidio sotto la Prefettura fiorentina per mettere in evidenza il problema dell’emergenza casa, che ormai sta assumendo proporzioni difficlmente controllabili. Sotto scacco infatti, oltre allo “zoccolo duro” dei cittadini da sempre investiti dal disagio economico e sociale, spesso agganciato a situazioni sanitarie precarie, ci sono sempre più quei rappresentanti di una fascia sociale assimilabile alla fascia grigia di cui tanto si parla, che ormai precipitano senza sosta nel buco nero dell’emergenza tout court. Si sta parlando in particolare di lavoratori poveri, ossia di persone e nuclei famigliari che ruotano intorno a occupazioni lavorative precarie oppure che, con la diminuzione delle ore di lavoro, si trovano a dover fronteggiare un costo della vita e dei canoni per l’alloggio non più affrontabili. A parte questo, la Rete Antisfratto Fiorentina con il Movimento di Lotta per la Casa, Resistenza Casa Sportello Solidale, Gruppo Casa Campi Bisenzio, che hanno organizzato il presidio, mettono l’accento sulla risposta all’emergenza, che ad ora è stata solo a livello di ordine pubblico. La Raf ricorda il caso della signora di 60 anni sfrattata con 20 poliziotti in tenuta antisommossa, o quello di un signore in difficoltà economiche ammanettato durante il proprio sfratto. Ora l’uomo vive in macchina. Casi destinati ad aumentare, e alla cui responsabilità la Rete Antisfratto chiama in primo luogo le istituzioni cittadine e regionali, a fronte in particolare dei dati emersi dall’ultimo Rapporto abitativo della Regione, in cui si rileva un ulteriore, seppur lieve, ridimensionamento del numero degli alloggi popolari, compresi gli alloggi vuoti e non assegnati. Risposte muscolari e senza alternative “anche nei confronti dei working poors che occupano alloggi di proprietà pubblica vuoti da vent’anni, che si preferisce mettere in strada nonostante il freddo e la ripresa della pandemia”. Da questo punto di vista, la Rete Antisfratto ha messo in piedi una Campagna di denuncia degli alloggi del patrimonio pubblico sfitto.