Firenze – Emergenza sfratti, un question time viene posto all’assessora alla casa Benedetta Albanese, dalla consigliera Antonella Bundu di Spc, riguardo i vari strumenti approntati dall’amministrazione per fronteggiare l’ondata di sfratti che sta emergendo ancora più fortemente in questo periodo. Fra le domande più urgenti, spicca quella della sorte che è toccata alla calendarizzazione degli sfratti, uno degli strumenti più importanti per gestire per tempo le situazioni critiche delle famiglie arrivando magari al famoso e sempre disatteso o quasi, passaggio da casa a casa.

Ricordando che le competenze degli sfratti non sono del Comune, dall’assessora Albanese arriva la notizia di un contributo economico per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli per l’anno 2022: a partire dalle 12 di mercoledì 13 aprile prende il via l’avviso pubblico per l’erogazione di un contributo a favore di inquilini riconosciuti morosi incolpevoli per l’anno 2022.

“Un aiuto concreto che rappresenta un pezzo importante della risposta che diamo a chi ha il problema della casa, che si aggiunge ai contributi affitto che vanno ad aiutare chi si trova improvvisamente ad affrontare una difficoltà” dice l’assessora alla casa e alla sicurezza Benedetta Albanese.

La somma stanziata è di 700mila euro, fra contributi statali e comunali. Per poter presentare domanda si deve essere destinatari di una procedura di sfratto per morosità oppure aver accumulato una morosità e aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini Irpef superiore al 25%. Per morosità incolpevole si intende infatti che la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo per motivi vari e diversi che comportino la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare di almeno il 25% risultante dalle dichiarazioni fiscali relative all’anno di inizio della morosità e a quello precedente. Motivi che possono essere la perdita del lavoro per licenziamento, o la riduzione dell’orario di lavoro e quindi della paga di almeno il 25%. Non solo: potrà partecipare al bando anche chi è in cassa integrazione, ha avuto cessazioni di attività o ha malattie gravi che comportano la riduzione delle entrate del nucleo familiare. L’importo massimo di contributo erogabile per sanare la morosità incolpevole accertata potrà essere fino a 12.000 euro.

“Ricordiamo che le competenze degli sfratti non sono del Comune, come ha detto oggi la Giunta: ma le conseguenze degli sfratti sì, almeno nei casi di fragilità sociale (come minori, madri, persone malate e anziane) – ribattono i consiglieri di Spc -ci sono graduatorie e contributi, ricorda l’Amministrazione. Tutto vero, ma sufficiente? Le cronache sembrano chiarire senza dubbio una risposta negativa. Intanto confidiamo che con successo la Giunta, in Prefettura, possa richiedere una sospensione delle esecuzioni con forza pubblica nel periodo delle festività pasquali, visto che non ha negato la disponibilità a una nostra precisa domanda sul punto”.

Commenta Laura Grandi, segretaria regionale del Sunia, circa il nuovo stanziamento per la morosità incolpevole: “Mi auguro che questa volta si riesca là dove non si è riusciti finora, ovvero riuscire a utilizzare i soldi per la morosità incolpevole, per bloccare gli sfratti. Finora infatti le risorse stanziate per la morosità incolpevole a Firenze non sono riuscite nell’obiettivo, sostanzialmente in quanto i criteri ministeriali sono molto rstrittivi e difficlmente si ritrovano tutti in concomitanza nei casi concreti. Inoltre, il problema fiorentino è anche rappresentato dal mercato delle locazioni che come noto, ha un livello di canoni molto elevato e rende difficile reperire abitazioni da parte delle famiglie. Mi auguro che questa volta ci sia un’inversione di rotta. Fino ad oggi, l’unico strumento che si è rivelato efficace per contrastare l’emergenza è stato quello del contributo affitto, che non riguarda la morosità incolpevole. L’importante è che venga erogato in tempi rapidi, utili per evitare le morosità”.

Pietro Pierri, segretario regionale dell’Unione Inquilini, sottolinea: “Il punto è che occorre anche preparare e sondare i terreni, il fatto di licenziare il bando di per sè non è la soluzione, ma un mero adempimento che soddisfa la necessità di dire “l’abbiamo fatto”. Troppo semplice pubblicare un bando senza predisporre attività e interventi in via preventiva e preliminare in modo tale che ci sia un incrocio, all’uscita del bando, fra offerta e bisogni. Per fare questo e rendere il bando produttivo, serve una banca dati aggiornati, cernita di situazioni, di fatto una politica abitativa che veda tutti i giorni impegnati in un’attività di programmazione e pianificazione. Il principio è che le politiche abitative passano, come stabilitoanche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato sugli sgomberi, dalla compartecipazione di più rami dell’amministrazione, dalla prefettura al comune a tutti i soggetti responsabili. Le risorse per la morosità incolpevole si rivelano utili in tutti i comuni, penso all’esempio di Livorno, mi sembra non credibile che Firenze sia un unicum in cui non si riesce a spenderle”.

Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione e direttamente al proprietario dell’immobile. Si tratta di contributi economici volti a prevenire l’esecuzione dello sfratto per morosità, i quali vengono erogati direttamente dal Comune di Firenze ai proprietari degli alloggi. La domanda di partecipazione al bando può essere inserita ed inviata esclusivamente on line a partire dalle 12 del 13/04/2022 collegandosi al link https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/contributo-morosita-incolpevole che sarà attivato.