Empoli – La ‘Mesticheria’ di Alfiero Parri in Via Ridolfi, 192, a Empoli, festeggia 85 anni di lavoro ininterrotto, portato avanti con passione, impegno e attenzione ai propri clienti.

Fu il nonno paterno, Angelo Guido Giuseppe Parri a fondare l’attività, il 14 luglio 1936 e con la rara qualifica per Regio Decreto di ‘mesticatore’.

Negli anni Ottanta, Alfiero, prese le redini della ‘bottega’ sempre nella sede storica dove continua ancora oggi a lavorare.

L’amministrazione comunale di Empoli ha voluto riconoscere questo lungo e importante percorso con una targa in segno di gratitudine ‘per la serietà, la dedizione e l’attenzione alla clientela’, che è stata consegnata questo pomeriggio, primo febbraio, dal vice sindaco, Fabio Barsottini e dall’assessore alle attività produttive, Antonio Ponzo Pellegrini.