Empoli – Brenda Barnini, sindaco di Empoli, assegna il Sant’Andrea d’Oro 2020 agli operatori, donne e uomini, che lavorano all’interno dell’ospedale ‘San Giuseppe’ e che quotidianamente, personale sanitario e non, si sono impegnati e si impegnano tutt’ora nella lotta al Covid-19.

Il Sant’Andrea d’Oro è la massima onorificenza cittadina che ogni anno il sindaco consegna a quei cittadini che hanno dato il loro prezioso contributo nel campo della cultura, delle arti, del lavoro, della politica, dello sport e della solidarietà.

Negli anni precedenti il sindaco Barnini ha premiato nel 2014 Don Renzo Fanfani, compianto prete ‘operaio’, nel 2015 l’imprenditore fondatore del Gruppo Sesa Paolo Castellacci, nel 2016 il Sistema di Protezione Civile dell’Empolese Valdelsa, nel 2017 sono state premiate le associazioni che si occupano di riuso, riciclo e dell’economia circolare, nel 2018 le associazioni cittadine che dedicano la loro attività alla tutela degli animali occupandosi ogni giorno di cani, gatti e volatili in strutture come il canile, il gattile e il centro di recupero dei rapaci (Arca Canile, Aristogatti e Ce.T.R.A.S – Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica), nella passata edizione la medaglia d’oro col Sant’Andrea andò all’ex assessore Sauro Cappelli, per l’impegno profuso nel mantenimento della memoria storica della deportazione nazifascista.

Mentre quest’anno il sindaco intende conferire il riconoscimento “Alle donne e agli uomini del personale sanitario e non sanitario dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli”.

Questa la motivazione: «Per il coraggioso e generoso impegno nello svolgere la propria professione durante la grave emergenza generata dalla pandemia da Covid. L’amministrazione comunale ha voluto riconoscere il S. Andrea d’Oro nel giorno del Santo Patrono 30 novembre 2020 come simbolo di infinita gratitudine da parte di tutta la comunità».

La cerimonia della ventisettesima edizione sarà esclusivamente online, in diretta su facebook sul profilo del Comune di Empoli. Appuntamento nel giorno di Sant’Andrea, lunedì 30 novembre 2020, a partire dalle 12, dalla sede dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, viale Boccaccio.