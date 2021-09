Siena – Pramac annuncia l’acquisizione di Off Grid Energy Ltd, tra i leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per l’accumulo, tramite la sua filiale nel Regno Unito (Pramac Generac UK). Ne dà notixia l’azienda.

Off Grid Energy, azienda in forte espansione situata a Rugby nel Regno Unito che progetta e produce sistemi industriali e mobili per lo storage di energia.

Innovatore e leader nell’industria che studia soluzioni per l’accumulo di energia, Off Grid Energy propone una vasta gamma di prodotti alimentati a batteria e per lo stoccaggio energetico, in grado di offrire energia più pulita e flessibile per applicazioni sia industriali che mobili. Off Grid Energy risponde alle necessità di accumulo di energia per diversi mercati come per esempio l’edilizia, le utilities, le attività commerciali, le strutture per la ricarica di veicoli elettrici e l’autoproduzione per stoccaggio.

L’offerta dei prodotti Off Grid Energy è una componente strategica per il Gruppo Pramac che svolge un ruolo critico nel portare sul mercato soluzioni sempre più sostenibili e con minori emissioni. Aggiungendo questa offerta di prodotto al portafoglio attuale, Pramac accelererà la crescita nel mercato delle risorse energetiche distribuite, delle micro-rete e del fabbisogno di energia elettrica per applicazioni mobili che sono sempre più attente al tema delle emissioni e dell’impatto ambientale come il mondo degli eventi e delle costruzioni.

“Tecnologie energetiche e richiesta dei clienti sempre in evoluzione, continuano ad essere per noi fattori trainanti per offrire prodotti innovativi, e le soluzioni di storage dell’energia prodotte da Off Grid Energy andranno ad integrare e ad espandere la nostra attuale offerta per soddisfare le esigenze dinamiche dei nostri clienti globali,” afferma Paolo Campinoti, CEO di Pramac. “La competenza tecnica e ingegneristica del team di Off Grid Energy ci sarà di grande supporto nell’accelerare la nostra roadmap di sviluppo prodotto e stabilire una posizione di leadership in questo segmento di mercato atteso in forte crescita nei prossimi anni.”

“L’opportunità di continuare a sviluppare e innovare i nostri prodotti e la tecnologia nell’industria dei sistemi di storage di energia con Pramac e Generac, ci rende entusiasti e orgogliosi di essere i nuovi membri di questo team in crescita,” commentano Danny Jones e Janene Dooler, fondatori e Co-Managing Directors di Off-Grid Energy. “Siamo impazienti di portare avanti la nostra visione strategica e guidare la crescita attraverso le nostre relazioni con i nostri stimati clienti, nel contempo supportando il gruppo nel costruire una famiglia completa e sostenibile di soluzioni per lo stoccaggio dell’energia per il futuro.”