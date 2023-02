Vaglia – Il Comune di Vaglia è sempre più green. L’Amministrazione Comunale di Vaglia ha infatti avviato l’iter per lo sviluppo dell’ambito energetico rinnovabile, attraverso il CET (Consorzio Energia Toscana) di cui la Regione Toscana si avvale. Fra le attività previste vi è l’installazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici ad uso pubblico. “Abbiamo inviato la manifestazione di interesse, che rappresenta il primo passo obbligatorio, che ci consentirà nei tempi previsti dalla legge di installare anche nel nostro territorio comunale le colonnine elettriche”, spiega Riccardo Impallomeni, vicesindaco di Vaglia con delega all’ambiente.

Continua Impallomeni: “La manifestazione di interesse ha lo scopo di permettere alla pubblica amministrazione di avviare una pianificazione di massima delle aree ritenute idonee per la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ma è solo uno dei tasselli verso quello che noi consideriamo un obiettivo fondamentale della nostra Amministrazione: abbattere i costi di gestione degli immobili di proprietà pubblica sotto l’aspetto energetico e fornire servizi ed infrastrutture alla popolazione con lo stesso obiettivo; ed è per questo infatti che abbiamo investito sulla sostituzione dei corpi illuminanti dell’illuminazione pubblica con lampade a led ed installato impianti fotovoltaici sia sul palazzo comunale, 15 KW, sia sulla scuola primaria Alberto Manzi, 6 KW, a Vaglia. Ricordiamo inoltre, che a partire dal 2035, le vetture con motore a benzina e/o diesel saranno vietate, e sarà possibile acquistare solo auto elettriche o a idrogeno secondo le indicazioni normative esistenti a livello europeo, motivo per il quale reputiamo necessario realizzare infrastrutture di ricarica. Il tutto con una spinta verso le energie rinnovabili a favore di un abbattimento dell’inquinamento particellare dell’aria e della riduzione di produzione di anidride carbonica che ha effetti sul clima.

È quindi necessario, anche per Vaglia, predisporre delle aree attrezzate con le colonnine elettriche che sono purtroppo al momento inesistenti nel nostro territorio comunale, come nel resto d’Italia assolutamente sottodimensionate”, aggiunge Impallomeni.

Le colonnine saranno realizzate e gestite da aziende del settore, selezionate tramite gara di cui si occuperà il CET come centrale unica di committenza, che garantiranno quindi la piena fruibilità e compatibilità con ogni veicolo elettrico. “Le colonnine potranno essere utilizzate sia dai nostri concittadini sia dai turisti che desiderano utilizzare questa infrastruttura green”, conclude Impallomeni.

Infine, sempre nell’ottica di un incremento dell’utilizzo delle energie rinnovabili anche negli edifici pubblici, l’Amministrazione comunale sta progettando l’impianto fotovoltaico che sarà collocato al centro civico delle Caselline.

Foto: il vicesindaco di Vaglia con delega all’ambiente Riccardo Impallomeni