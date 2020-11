Firenze – Enrico Rossi, l’ex presidente della Regione Toscana, è il nuovo commissario del Pd in Umbria. “Zingaretti mi ha conferito l’incarico di commissario del PD in Umbria.Ho il compito di dare un supporto al PD umbro verso il congresso, dopo le sconfitte subite in tante città e alle elezioni regionali. È un incarico che mi entusiasma, di cui ringrazio il segretario nazionale”, scrive in un post sulla sua pagina Fb Rossi. Rossi prende il posto di Walter Verini, che ha guidato il partito umbro er un anno e emzzo, in seguito all’inchiesta per i presunti concorsi truccati in danità, inchiesta che ha visto il convolgimento di 45 indagati, fra cui l’ex presidente dell Regione Umbria Catiuscia Marini e l’ex assessore alla sanità Luca Barberini.