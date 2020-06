Firenze – Riprendono i lavori per la consegna degli alloggi di edilizia popolare di via Torre degli Agli, che sono stati al centro di una domanda d’attualità della presidente della Commissione Politiche per la promozione della legalità e della sostenibilità urbana, vita notturna, smart city, decentramento, rapporti con i quartieri, città metropolitana, Alessandra Innocenti.

“Purtroppo – ha aggiunto l’assessore Andrea Vannucci – lo scorso 18 marzo furono sospesi i lavori a causa dell’emergenza sanitaria. L’interruzione, di circa cento giorni, è stata totale ed il blocco completo dei lavori ha creato non pochi problemi in un momento cruciale. I lavori sono ripresi oggi. Si tratta di un cantiere avveniristico con alcune componenti impiantistiche innovative sia a livello dei consumi che di produzione di energia. Sono da completare gli impianti e le opere di finitura. Una volta eseguito il collaudo si prevede la consegna degli alloggi ad inizio 2021. Al momento non sono previste penali”.