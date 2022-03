Firenze – Con una delibera approvata il 24 febbraio scorso, la giunta fiorentina ha deliberato l’approvazione dei progetti, presentati da Casa spa,per demolire e ricostruire un primo lotto del complesso Erp di via Rocca Tedalda, da cui risulterebbero 40 nuovi alloggi Erp, con anche i necessari alloggi volano; il recupero edilizio e la rifunzionalizzazione di un ulteriore lotto di recupero del complesso dell’ex carcere delle Murate, prospiciente la via Ghibellina e il viale Giovine Italia, per 12 +4 alloggi. Infine, la giunta dà mandato alla Direzione Servizi Sociali, Servizio Casa, di sviluppare la progettazione degli spazi del piano terra del complesso ex carcerario “Le Murate” destinandoli alla valorizzazione delle eccellenze dell’artigianato fiorentino. L’intera operazione è sostenuta dalle risorse provenienti dal CIPE, 11.064.040,25 euro. Il comune di Firenze cofinanzierà l’operazione per il 20% del finanziamento statale, corrispondente a 2.212.808,05 euro, cofinanziamento che verrà assolto con il conferimento di un immobile che fa parte del complesso ex carcerario “Le Murate” prospiciente la via Ghibellina e il Viale Giovine Italia, del valore di 2.715mila euro.

Per quanto riguarda i finanziamenti, le risorse provengono da una vecchia delibera del Cipe, la n. 127 del 22 dicembre 2017 che riguardava un aggiornamento degli indirizzi dell’Edilizia residenziale pubblica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14.4.2018, con cui venivano destinati 250 milioni di euro per l’attuazione di un programma integrato di edilizia residenziale sociale. Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 luglio 2019, alla Regione Toscana venivano destinati 17.064.040,25 euro. Il passo successivo fu la delibera della Giunta Regionale n. 1277 del 21 ottobre 2019, con cui furono individuati i comuni candidati a presentare le proposte di intervento per programmi di intervento da finanziare con le risorse di cui alla delibera CIPE 127/2017; ovvero i comuni di Firenze, per un importo di € 11.064.040,25, e Prato, per un importo di € 6.000.000,00.

Il comune di Firenze, con la delibera n. 649 del 24.12.2019, individuò gli interventi da realizzare con il finanziamento complessivo di € 11.064.040,25, nel recupero e rifunzionalizzazione, attraverso demolizione e ricostruzione, di un gruppo di case popolari in via Rocca Tedalda e il recupero di un altro lotto del complesso carcerario delle Murate.

Infine, con la delibera del 24 febbraio scorso, la Giunta approva i progetti di fattibilità tecnica trasmessi dal soggetto attuatore Casa spa con la nota del 14.02.2022 (prot. 53741) oltre agli allegati che danno attuazione agli interventi suddetti, che usufruiscono degli 11.064.040,25 euro di cui al punto 4 della Delibera CIPE 127/2017. Inoltre, si dà mandato anche per lo sviluppo della progettazione per gli spazi per l’artigianato nei piani terra delle Murate.

Inoltre, la delibera di giunta, richiamando il punto del dispositivo in cui si stabilisce che gli interventi saranno cofinanziati dal Comune di Firenze per il 20% del finanziamento statale, corrispondente a 2.212.808,05 euro, stabilisce che il cofinanziameno avverrà a mezzo conferimento dell’immobile denominato “Panopticon“, che fa parte del complesso ex carcerario “Le Murate” prospiciente la via Ghibellina e il Viale Giovine Italia, il cui valore stimato è di € 2.715.000,00.